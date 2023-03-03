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49 минут назад

УЕФА запросил у Федерации футбола Испании информацию по судейскому делу «Барселоны»

Чемпионат.comиещё 2

Генеральный секретарь Федерации футбола Испании Андреу Кампс рассказал, что УЕФА запросил у организации всю информацию по делу бывшего руководителя судейского департамента Энрикеса Негрейры. Его обвиняют в незаконном получении средств от «Барселоны»: считается, что таким образом клуб мог «влиять на решение судей в Ла Лиге.

УЕФА запросил у испанской федерации данные по судейскому делу «Барселоны»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сообщаю вам, что в прошлую пятницу отдел УЕФАУЕФА запросил полную информацию по этому вопросу. Из федерации мы отправили письмо с полной информацией, которая у нас была, и готовы оказать УЕФА любое содействие.

Информация является засекреченной. Изначально она будет передана судебным, правительственным и спортивным органам управления. Сейчас она не может быть обнародована», — приводит слова Кампса AS.

Сообщается, что «Барселону» не могут подвергнуть спортивным санкциям на турниры, проводимые в Испании, однако на клуб могут быть наложены санкции со стороны ФИФА и УЕФА.

Футбол,УЕФА,
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