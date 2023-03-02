Промес проигнорирует суд в Нидерландах

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не будет присутствовать на судебном заседании в Нидерландах, связанному с делом о покушении футболиста на убийство, пишет AD.
Эту информацию подтвердил агент футболиста Роберт Малевич.
«У него есть контрактные обязательства со своим клубом. И мы не пришли к соглашению в переговорах с Генпрокуратурой. Они хотят арестовать его, когда он приедет в Нидерланды, и хотя мы думаем, что сможем быстро доказать, что это необоснованно, но он рискует быть задержанным на более длительный срок. По крайней мере, на несколько недель. Тогда он не выполнит свои обязательства перед «Спартаком», и это может стоить ему контракта», — заявил адвокат форварда Роберт Малевич.
Также адвокат отметил, что Квинси не будет находиться на заседании оп видеосвязи. Судья не сможет задавать вопросы футболисту, а слово будет предоставлено его представителю.
Из-за риска экстрадиции в Нилерланды Промес не принимал участие на сборах «Спартака» в ОАЭ и Турции. По сообщению СМИ, голландский футболист находится под следствием по делу о контрабанде наркотиков. В связи с этим Промес опасается экстрадиции в Нидерланды.
В июле 2019 года у наркоторговца из Суринама Зигфрида Вортела украли 400 килограммов кокаина. Промес находился в числе подозреваемых в краже, однако он откупился от Вортела. Также СМИ сообщили, что Промес и его семья вложили деньги в крупную партию кокаина.
Вортел отрицает связь с Промесом. Однако в его телефоне нашли контракты Квинси. Голландец предстанет перед судом 3 марта.
Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года.
В текущем сезоне 31-летний вингер поучаствовал в 25 матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 9 голевыми передачами.