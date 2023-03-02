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17 минут назад

Салихова: надеюсь, в финале Кубка России сыграют «Спартак» и «Зенит»

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Команды уже давно считаются принципиальными соперниками.

Салихова: надеюсь, в финале Кубка России сыграют «Спартак» и «Зенит»
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на итоги жеребьёвки плей-офф Кубка России. Красно-белые узнали соперника по 1/2 финала.

«Надеюсь, в финале Кубка России сыграют «Спартак» и «Зенит», и мы победим», — цитирует Салихову Sport24.

Красно-белые в полуфинале Пути РПЛ встретятся с екатеринбургским «Уралом». «Зенит» в четвертьфинале Пути регионов сыграет с московским «Динамо».

«Спартак» является действующим победителем Кубка России. В прошлом году красно-белые обыграли в финале столичное «Динамо». На счету «Спартака» четыре трофея (1994, 1998, 2003, 2022).

«Зенит» также побеждал в Кубке страны четыре раза (1999, 2010, 2016, 2020).

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