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1 час назад

Сын Роналдиньо подписал профессиональный контракт с «Барселоной»

Матч ТВиещё 1

Жоао Мендес, сын бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо, подписал профессиональный контракт с испанским клубом, сообщает пресс служба «сине гранатовых».

Сын Роналдиньо подписал профессиональный контракт с «Барселоной»
Фото: ФК "Барселона"ФК "Барселона"

Мендес будет выступать за команду для игроков не старше 19 лет. 25 февраля 2023 года Жоао Мендесу исполнилось 18 лет.

Роналдиньо выступал за «Барселону» в период с 2003 по 2008 годы. В составе каталонской команды он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, а также становился победителем Лиги чемпионов.

В конце февраля 42 летний Роналдиньо дебютировал в испанской Медиалиге.

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