Сын Роналдиньо подписал профессиональный контракт с «Барселоной»

Жоао Мендес, сын бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо, подписал профессиональный контракт с испанским клубом, сообщает пресс служба «сине гранатовых».
Мендес будет выступать за команду для игроков не старше 19 лет. 25 февраля 2023 года Жоао Мендесу исполнилось 18 лет.
Роналдиньо выступал за «Барселону» в период с 2003 по 2008 годы. В составе каталонской команды он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, а также становился победителем Лиги чемпионов.
В конце февраля 42 летний Роналдиньо дебютировал в испанской Медиалиге.