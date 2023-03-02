Сын Роналдиньо подписал профессиональный контракт с «Барселоной»

Мендес будет выступать за команду для игроков не старше 19 лет. 25 февраля 2023 года Жоао Мендесу исполнилось 18 лет.

Роналдиньо выступал за «Барселону» в период с 2003 по 2008 годы. В составе каталонской команды он по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, а также становился победителем Лиги чемпионов.