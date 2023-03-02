Сын Роналдиньо заключил контракт c «Барселоной»

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Нападающий Жоао Мендеш де Ассис Морейра подписал контракт с каталонской «Барселоной». 18-летний футболист является сыном легендарного бразильского футболиста Роналдиньо.
Футболист начнёт свои выступления за сине-гранатовых с молодёжной команды U19.
Отметим, что Морейра стал известен в Бразилии не только благодаря родственным связям. На его Родине популярна история, как он заключал первый в карьере профессиональный контракт. Известно, что при заключении соглашения с «Крузейро», когда Мендешу было 14 лет, он нарочно скрыл свою личность, чтобы не получить преимущество перед остальными конкурентами.
Роналдиньо — обладатель приза «Золотой мяч» — 2005, чемпион мира — 2002, победитель Лиги чемпионов (сезон-2005/2006). С сентября 2016 года бразилец является официальным послом «Барселоны».