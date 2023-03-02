Сын Роналдиньо заключил контракт c «Барселоной»

Отметим, что Морейра стал известен в Бразилии не только благодаря родственным связям. На его Родине популярна история, как он заключал первый в карьере профессиональный контракт. Известно, что при заключении соглашения с «Крузейро», когда Мендешу было 14 лет, он нарочно скрыл свою личность, чтобы не получить преимущество перед остальными конкурентами.