КДК РФС закрыл сектор фанатов «Локомотива» на матч Кубка России условно

«На матче «Локомотив» — «Спартак» болельщики «Локомотива» скандировали ненормативные выражения. Клуб оштрафован на 80 тысяч рублей, а также запрещён доступ на третий сектор Южной Трибуны стадиона «РЖД Арена (Локомотив)» на ближайший матч Кубка Ро