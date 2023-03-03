КДК РФС закрыл сектор фанатов «Локомотива» на матч Кубка России условно

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по первому матчу 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак».
«На матче «Локомотив» — «Спартак» болельщики «Локомотива» скандировали ненормативные выражения. Клуб оштрафован на 80 тысяч рублей, а также запрещён доступ на третий сектор Южной Трибуны стадиона «РЖД Арена (Локомотив)» на ближайший матч Кубка Ро
«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за ненормативные выражения болельщиков», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Первая встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0, ответная — 4:2. «Локомотив» опустился в нижнюю сетку Пути регионов Кубка России.