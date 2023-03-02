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42 минуты назад

Агент Оздоева раскритиковал Дзюбу за слова о «Зените» Рио-де-Жанейро

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Агент счёл неприемлемыми подобные заявления.

Агент Оздоева раскритиковал Дзюбу за слова о «Зените»
Фото: Championat.comChampionat.com

Анзор Гаргаев, агент бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, ныне выступающего за турецкий «Фатих Карагюмрюк», прокомментировал слова нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы о том, что петербургский клуб слишком большой упор делает на футболистов из Бразилии.

Ранее Дзюба, говоря о причинах своего ухода из «Зенита», заявил, что в последнее время сине-бело-голубые стали превращаться в команду из Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.

«"Зенит" дал этому футболисту столько, сколько он ни в одном клубе не заработал бы, даже 50%. И как после этого можно называть «Зенит» Рио-де-Жанейро?» – приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За петербуржцев он сыграл 249 матчей и забил 108 голов.

В феврале 2023 года 34-летний нападающий перешёл в «Локомотив», заключив контракт до конца нынешнего сезона. Дзюба подписал соглашение с москвичами на правах свободного агента, поскольку в начале ноября покинул турецкий клуб «Адана Демирспор», за который играл с августа 2022 года.

Футбол,Магомед Оздоев,Зенит,
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