Агент Оздоева раскритиковал Дзюбу за слова о «Зените»

Агент счёл неприемлемыми подобные заявления.

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Анзор Гаргаев, агент бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, ныне выступающего за турецкий «Фатих Карагюмрюк», прокомментировал слова нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы о том, что петербургский клуб слишком большой упор делает на футболистов из Бразилии.

Ранее Дзюба, говоря о причинах своего ухода из «Зенита», заявил, что в последнее время сине-бело-голубые стали превращаться в команду из Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.

«"Зенит" дал этому футболисту столько, сколько он ни в одном клубе не заработал бы, даже 50%. И как после этого можно называть «Зенит» Рио-де-Жанейро?» – приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. За петербуржцев он сыграл 249 матчей и забил 108 голов.