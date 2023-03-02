Губерниев назвал тренера Слуцкого "глупым слабаком"

"Я готов, нет вопросов. Никаких заявлений в полицию я писать не буду. Хочет "всыпать" — не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал", — написал Генич в Telegram-канале.