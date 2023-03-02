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30 минут назад

Комментатор Губерниев назвал тренера Слуцкого "глупым слабаком"

Газета.Ruиещё 1

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о российском футбольном тренере Леониде Слуцком.

Губерниев назвал тренера Слуцкого "глупым слабаком"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сегодняшний момент специалист уже несколько месяцев находится без места работы после ухода из казанского "Рубина".

"Блин, я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий слабак! Но я никогда не думал, что тренер Слуцкий глупый слабак. Разочарование..." - написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В ноябре 2022 года Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Рубина". Напомним, в прошлом сезоне команда под руководством специалиста заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002.

Ранее футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на слова форварда московского "Локомотива" Артема Дзюбы, который пообещал ему "всыпать".

"Я готов, нет вопросов. Никаких заявлений в полицию я писать не буду. Хочет "всыпать" — не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал", — написал Генич в Telegram-канале.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Константин Генич,
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