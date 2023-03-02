Губерниев назвал тренера Слуцкого "глупым слабаком"

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о российском футбольном тренере Леониде Слуцком.
На сегодняшний момент специалист уже несколько месяцев находится без места работы после ухода из казанского "Рубина".
"Блин, я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий слабак! Но я никогда не думал, что тренер Слуцкий глупый слабак. Разочарование..." - написал Губерниев в своем Telegram-канале.
В ноябре 2022 года Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Рубина". Напомним, в прошлом сезоне команда под руководством специалиста заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002.
Ранее футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на слова форварда московского "Локомотива" Артема Дзюбы, который пообещал ему "всыпать".
"Я готов, нет вопросов. Никаких заявлений в полицию я писать не буду. Хочет "всыпать" — не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал", — написал Генич в Telegram-канале.