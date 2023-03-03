Кавазашвили: Международная карьера Дзюбы завершена

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что форвард "Локомотива" Артем Дзюба не сможет стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды России. Его слова передает "РБ Спорт".
Сейчас на счету Дзюбы 30 голов за сборную России. Столько же забил Александр Кержаков. Дзюбе осталось отличиться один раз, чтобы единолично возглавить список бомбардиров национальной команды.
"Сейчас можно смело говорить, что Дзюба не обгонит Кержакова по голам за сборную России. Его карьера в национальной команде завершена. Артем не принесет ей никакой пользы, а вызывать его ради того, чтобы он забил гол и обогнал Кержакова, глупо. Надо было раньше забивать", — сказал Кавазашвили.
Дзюба провел первую официальную игру за "Локомотив" в матче Кубке России против "Спартака". Он провел на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями. Нападающий был признан лучшим игроком матча. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 27 февраля. 8 февраля нападающий подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона.
Сезон-2022/23 Дзюба начал в составе турецкого клуба "Адана Демирспор", но спустя несколько месяцев расторг контракт и в статусе свободного агента занимался поисками новой команды.
Ранее футбольный менеджер Алексей Сафонов поделился мнением о нашумевшем интервью Дзюбы, которое он дал Нобелю Арустамяну.