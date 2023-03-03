Кавазашвили: Международная карьера Дзюбы завершена

"Сейчас можно смело говорить, что Дзюба не обгонит Кержакова по голам за сборную России. Его карьера в национальной команде завершена. Артем не принесет ей никакой пользы, а вызывать его ради того, чтобы он забил гол и обогнал Кержакова, глупо. Надо было раньше забивать", — сказал Кавазашвили.