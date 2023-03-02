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1 час назад

Роналду приобрел новый автомобиль за € 8 млн

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Португальский форвард купил очень редкую машину.

Роналду приобрел новый автомобиль за € 8 млн
Фото: Championat.comChampionat.com

Португальский нападающий саудовского «Аль Насра» Криштиану Роналду приобрел автомобиль Bugatti Centodieci за € 8 млн, сообщает Vecernji list.

По данным источника, 38-летний форвард купил машину у компании хорватского бизнесмена Мате Римаца. Отмечается, что автомобиль является очень редким. Всего в мире 10 таких машин.

Новый авто Роналду оснащён двигателем W16 объемом восемь литров и мощностью 1600 лошадиных сил. Указывается, что машина может разгоняться до 100 км/ч за 2,4 секунды.

По информации СМИ, Роналду собрал коллекцию автомобилей уже на € 40 млн.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года на правах свободного агента. В составе клуба он провёл шесть матчей, в которых забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.

Футбол,Криштиану Роналду,
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