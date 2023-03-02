Тарасова назвала российский футбол примитивным

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о популярности футбола и фигурного катания в России.
«Если сравнивать глобально по популярности футбол и фигурное катание, то футбол в стране смотрят больше. Там в принципе больше матчей. Но в России такое фигурное катание, что любой футбол позавидует. Это искусство. А в футболе нашем все примитивно», – приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».
В январе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, по итогам которого был определён лучший спортсмен 2022 года. Победу одержала фигуристка Камила Валиева, за которую проголосовали 7% опрошенных. Второе место в рейтинге занял лыжник Александр Большунов (5%), третий – хоккеист Александр Овечкин (4%).
С конца февраля 2022 по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную страны. Российские фигуристы по решению ISU также не принимают участия в международных стартах, из-за чего пропустили чемпионат мира во Франции.