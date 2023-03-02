Тарасова назвала российский футбол примитивным

«Если сравнивать глобально по популярности футбол и фигурное катание, то футбол в стране смотрят больше. Там в принципе больше матчей. Но в России такое фигурное катание, что любой футбол позавидует. Это искусство. А в футболе нашем все примитивно», – приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».