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1 час назад

Тарасова назвала российский футбол примитивным

Спорт день за днем

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о популярности футбола и фигурного катания в России.

Тарасова назвала российский футбол примитивным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если сравнивать глобально по популярности футбол и фигурное катание, то футбол в стране смотрят больше. Там в принципе больше матчей. Но в России такое фигурное катание, что любой футбол позавидует. Это искусство. А в футболе нашем все примитивно», – приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

В январе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, по итогам которого был определён лучший спортсмен 2022 года. Победу одержала фигуристка Камила Валиева, за которую проголосовали 7% опрошенных. Второе место в рейтинге занял лыжник Александр Большунов (5%), третий – хоккеист Александр Овечкин (4%).

С конца февраля 2022 по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную страны. Российские фигуристы по решению ISU также не принимают участия в международных стартах, из-за чего пропустили чемпионат мира во Франции.

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