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54 минуты назад

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 18-го тура

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Сегодня, 3 марта, матчем «Факел» — «Химки» возобновляется вторая часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Центральный матч 18-го тура состоится 4 марта – встретятся «Сочи» и ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 18-го тура
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В 18-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

3 марта, пятница:

«Факел» — «Химки» (Воронеж, 19:00 мск);

4 марта, суббота:

«Спартак» — «Урал» (Москва, 14:00 мск); «Зенит» – «Пари Нижний Новгород» (Санкт-Петербург, 16:30 мск); «Ахмат» – «Оренбург» (Грозный, 16:30 мск); «Ростов» — «Локомотив» (Ростов-на-Дону, 19:30 мск);

5 марта, воскресенье:

«Динамо» — «Крылья Советов» (Москва, 14:00 мск); «Краснодар» — «Торпедо» (Краснодар, 16:30 мск); «Сочи» — ЦСКА (Сочи, 19:30 мск).

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 42 очка. Второе место занимает «Спартак» (36), третье — «Ростов» (35).

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