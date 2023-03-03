Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Реалом»

«Мы хорошо играли без мяча, но не с мячом. Мы не знали, что делать с мячом, когда владели им. Однако мы отлично сыграли в обороне, и это следует ценить. Это часть игры. Я думаю, что сегодня мы были исключительными, и мы должны оценить это положительно», — приводятся слова Хави в «твиттере» Barça Universal.