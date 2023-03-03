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1 час назад

Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Реалом» в Кубке Испании

Чемпионат.comиещё 1

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу команы в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом» (1:0).

Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Реалом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы хорошо играли без мяча, но не с мячом. Мы не знали, что делать с мячом, когда владели им. Однако мы отлично сыграли в обороне, и это следует ценить. Это часть игры. Я думаю, что сегодня мы были исключительными, и мы должны оценить это положительно», — приводятся слова Хави в «твиттере» Barça Universal.

Ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт 5 апреля на «Камп Ноу».

Отметим, «Барселона» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании. Каталонский клуб выигрывал этот трофей 31 раз. «Реал», в свою очередь, занимает третье место по этому показателю, выигрывав трофей 19 раз.

Футбол,Реал,
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