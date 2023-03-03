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20 минут назад

"Реал" впервые в сезоне проиграл на своем поле

Газета.Ru

Мадридский "Реал" потерпел поражение от каталонской "Барселоны" в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча, прошедшая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, закончилась победой каталонской команды со счетом 1:0.

"Реал" впервые в сезоне проиграл на своем поле
Фото: ReutersReuters

Таким образом, "Реал" потерпел первое поражение в сезоне на своем поле. До этого команда из Мадрида одержала на домашнем стадионе 11 побед. Три матча закончились вничью. На 26-й минуте защитник королевского клуба Эдер Милитао переправил мяч в свои ворота.

Ответная игра между этими командами состоится 5 апреля на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. В параллельном полуфинале первый матч между собой провели "Осасуна" и "Атлетик" из Бильбао. Победу одержали футболисты "Осасуны".

Ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что "Барселона" не заслуживала победы в матче с его командой.

Футбол,Карло Анчелотти,Реал,
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