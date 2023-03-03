«Хоть познакомился с семьёй». Судья РПЛ пошутил про своё отстранение

«Было непросто через такое пройти. В 2019 году у меня практически не было матчей. В 2020-м началась пандемия – ещё полгода ушло. Получилось почти полтора года без судейства. В этот период мне помогла семья. Хоть познакомился с ней, ха! У меня ведь в мае 2018-го родился сын. Практически весь 2019-й провёл с ним. До этого у меня родилась дочка в 2012-м, а я в тот момент постоянно был в разъездах – сборы, матчи…» — сказал Галимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.