«Барселоне» опять запретили трансферы

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не сможет осуществить ни одного трансфера ближайшим летом. Функционер ссылается на возможное нарушение каталонским клубом финансового фэйр плея.

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«Барселона» минувшей зимой не смогла подписать ни одного футболиста, так как Ла Лига не позволила ей этого сделать. Следующим летом каталонцев ждёт аналогичная ситуация», — приводит слова Тебаса Onda Cero.

Летом 2022 года «Барселона» продала часть своих медиаправ, чтобы провернуть ряд громких трансферов. Это помогла каталонцам приобрести Роберта Левандовски, Рафинью, Жюля Кунде, а также заключить контракты с Андресом Кристенсеном и Франком Кессье. Однако прошлой осенью Ла Лига запретила «блаугране» в дальнейшем пользоваться подобной практикой.