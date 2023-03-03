«Барселоне» опять запретили трансферы

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не сможет осуществить ни одного трансфера ближайшим летом. Функционер ссылается на возможное нарушение каталонским клубом финансового фэйр плея.
«Барселона» минувшей зимой не смогла подписать ни одного футболиста, так как Ла Лига не позволила ей этого сделать. Следующим летом каталонцев ждёт аналогичная ситуация», — приводит слова Тебаса Onda Cero.
Летом 2022 года «Барселона» продала часть своих медиаправ, чтобы провернуть ряд громких трансферов. Это помогла каталонцам приобрести Роберта Левандовски, Рафинью, Жюля Кунде, а также заключить контракты с Андресом Кристенсеном и Франком Кессье. Однако прошлой осенью Ла Лига запретила «блаугране» в дальнейшем пользоваться подобной практикой.
«Барселона» после 23 матчей набрала 59 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые на 7 очков опережают идущий вторым мадридский «Реал».