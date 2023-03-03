Испанский футбольный клуб требует остановить чемпионат "Ла-Лиги"

Клуб считает, что арбитры отняли у него победу над "Эльче".

Фото: LaLiga LaLiga

"Кадис" требует остановить чемпионат Испании по футболу.

Клуб недоволен, что апелляционная комиссия не дала переиграть матч 17-го тура Ла Лиги против "Эльче", который завершился со счетом 1:1.

Ответный гол "Эльче" был забит на 81-й минуте, мяч не стала проверять бригада VAR, несмотря на просьбу линейного судьи.