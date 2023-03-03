Испанский футбольный клуб требует остановить чемпионат "Ла-Лиги"

Клуб считает, что арбитры отняли у него победу над "Эльче".
"Кадис" требует остановить чемпионат Испании по футболу.
Клуб недоволен, что апелляционная комиссия не дала переиграть матч 17-го тура Ла Лиги против "Эльче", который завершился со счетом 1:1.
Ответный гол "Эльче" был забит на 81-й минуте, мяч не стала проверять бригада VAR, несмотря на просьбу линейного судьи.
"Кадис" в своем заявлении также объявил, что обратился в CAS с просьбой переиграть игру с 81-й минуты из-за неправильно засчитанного из-за незафиксированного офсайда гола.