Футболист «Урала» рассказал о покупке квартиры в ипотеку

Нападающий екатеринбургского «Урала» Александр Юшин в интервью «Матч ТВ» рассказал, почему купил квартиру в ипотеку.Юшин выступает за «Урал» с января 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провел 21 матч в чемпионате и Кубке России, отметился тремя забитыми мячами.
— Самая бесполезная покупка?
— Они всегда есть. На первые зарплаты часто стараешься купить всего побольше, а потом выясняется, что эта вещь и не нужна, — сказал Юшин «Матч ТВ».
— Квартира и машина уже есть?
— Да. Не хотел влезать в ипотеку, но пришлось (улыбается). А машины у меня нет — в Москве на маминой езжу. Этого хватает. Пока нет семьи, автомобиль не так важен. Главнее было разобраться с квартирой.
— Когда свадьба?
— В планах есть, но не спешу. Даже не знаю, готов ли сделать предложение, как Сычевой, на стадионе во время игры. Наверное, у меня будет все спокойнее.
«Урал» в субботу сыграет в гостях с московским «Спартаком» в матче 18 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ). Прямую трансляцию встречи начиная с 13:55 мск смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.