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3 марта

Промесу отказали в содействии по получению гражданства РФ

Елена Прошина

Минспорт отказался содействовать в предоставлении российского гражданства футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу. Об этом пишет ТАСС.

Минспорт отказался помогать Промесу в получении гражданства России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы пресс-службы футбольного клуба Дмитрия Зеленова, в ноябре 2022 года «Спартак» направил ходатайство в Минспорт о направлении материалов в соответствующие органы для предоставления футболисту гражданства. Однако министерство отказало направлять документы. Это связано с возбуждением уголовных дел в Нидерландах, в которых участвует спортсмен.

При это Зеленов отметил, что по одному из дел футболист не проходит ни как подозреваемый, ни как осужденный, а второе уже почти завершено. Он также подчеркнул, что прокуратура намерена опросить Промеса лично в качестве свидетеля, хотя в этом нет необходимости. Пресс-секретарь клуба считает, что это связано с тем, что футболист работает и живет в России.

После завершения дела представители клуба планируют снова просить Минспорт посодействовать в предоставлении спортсмену российского гражданства. Зеленов подчеркнул, что у самого Промеса есть желание стать гражданином нашей страны.

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Напомним, Промес обвиняется в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками. Заседание суда по делу о нападении состоится 3 марта. В случае явки спортсмена в суд его могут арестовать, поэтому он не собирается приезжать в Нидерланды.

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