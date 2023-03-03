Минспорт отказался помогать Промесу в получении гражданства России

Минспорт отказался содействовать в предоставлении российского гражданства футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы пресс-службы футбольного клуба Дмитрия Зеленова, в ноябре 2022 года «Спартак» направил ходатайство в Минспорт о направлении материалов в соответствующие органы для предоставления футболисту гражданства. Однако министерство отказало направлять документы. Это связано с возбуждением уголовных дел в Нидерландах, в которых участвует спортсмен.

При это Зеленов отметил, что по одному из дел футболист не проходит ни как подозреваемый, ни как осужденный, а второе уже почти завершено. Он также подчеркнул, что прокуратура намерена опросить Промеса лично в качестве свидетеля, хотя в этом нет необходимости. Пресс-секретарь клуба считает, что это связано с тем, что футболист работает и живет в России.

После завершения дела представители клуба планируют снова просить Минспорт посодействовать в предоставлении спортсмену российского гражданства. Зеленов подчеркнул, что у самого Промеса есть желание стать гражданином нашей страны.