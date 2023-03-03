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12 минут назад

Российский футболист назвал лучшую шутку Дзюбы над одноклубниками

Lenta.ru

Защитник «Ростова» Данила Прохин назвал лучшую шутку нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы над одноклубниками. Слова игрока приводит Sport24.

Российский футболист назвал лучшую шутку Дзюбы над одноклубниками
Фото: ФК "Локомотив"ФК "Локомотив"

Футболист вспомнил времена, когда он вместе с Дзюбой выступал за петербургский «Зенит». Прохин заявил, что тогда Дзюба каждый день издевался над вратарем Андреем Луневым и форвардом Сердаром Азмуном. «Однажды на доске Артем начертил два столбика — Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый. В итоге больше голосов оказалось у Азмуна», — рассказал футболист.

Прохин является воспитанником «Зенита». В феврале 2021 года он был отдан в аренду «Сочи».

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023. 34-летний футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.

Футбол,Андрей Лунев,Зенит,
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