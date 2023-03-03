Российский футболист назвал лучшую шутку Дзюбы над одноклубниками

Футболист вспомнил времена, когда он вместе с Дзюбой выступал за петербургский «Зенит». Прохин заявил, что тогда Дзюба каждый день издевался над вратарем Андреем Луневым и форвардом Сердаром Азмуном. «Однажды на доске Артем начертил два столбика — Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый. В итоге больше голосов оказалось у Азмуна», — рассказал футболист.