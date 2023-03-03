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19 минут назад

Потерпевший по делу Промеса требует от футболиста один миллион евро в качестве компенсации

Матч ТВ

Родственник Квинси Промеса хочет получить от футболиста московского «Спартака» один миллион евро в качестве компенсации, об этом стало известно в ходе заседания суда, которое проходит в пятницу, сообщила журналистка De Telegraaf Саския Беллеман в Twitter.

Потерпевший по делу Промеса требует от футболиста миллион евро
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— До вчерашнего дня этот иск и пояснения к нему до суда и защиты не дошли. Суд хочет знать, почему так поздно, — написала Беллеман.

Инцидент произошел летом 2020 года, тогда Промес выступал за амстердамский «Аякс». По данным следствия, в ходе семейной вечеринки футболист ударил ножом двюродного брата, потерпевший подал заявление в полицию, в декабре того же года игрока арестовали, но вскоре выпустили.

Впоследствии прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство. Также 31 летнего игрока заподозрили в передаче 250 тысяч евро торговцу наркотиками, у которого украли 400 кг кокаина. Это дело рассматривается отдельно.

Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей, забил 14 мячей.Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Квинси Промес,Спартак,
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