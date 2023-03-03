"Локомотив" отреагировал на обвинения Педриньо в изнасиловании

В пресс-службе "Локомотива" заявили, что изучают ситуацию со скандалом вокруг Педриньо, который сейчас находится в аренде в "Сан-Паулу". "Мы внимательно следим за ситуацией вокруг полузащитника Педриньо", - приводит ответ пресс-службы "железнодорожников" "СЭ".

Педриньо перешел в "Локомотив" в сентябре прошлого года. Бразилец провел всего 9 матчей за российский клуб, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей, после чего перебрался в аренду в "Сан-Паулу", которая завершится в конце этого года. Контракт Педриньо с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.