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1 час назад

"Локомотив" - об обвинениях Педриньо в домашнем насилии: внимательно следим за ситуацией

Rusfootballиещё 2

В пресс-службе "Локомотива" заявили, что изучают ситуацию со скандалом вокруг Педриньо, который сейчас находится в аренде в "Сан-Паулу". "Мы внимательно следим за ситуацией вокруг полузащитника Педриньо", - приводит ответ пресс-службы "железнодорожников" "СЭ".

"Локомотив" отреагировал на обвинения Педриньо в изнасиловании
Фото: RusfootballRusfootball

Педриньо перешел в "Локомотив" в сентябре прошлого года. Бразилец провел всего 9 матчей за российский клуб, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей, после чего перебрался в аренду в "Сан-Паулу", которая завершится в конце этого года. Контракт Педриньо с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.

Напомним, ранее стало известно, что бывшая девушка Педриньо обвиняет футболиста в домашнем насилии. По информации бразильских источников, в "Сан-Паулу" изучают возможность досрочного прекращения аренды в связи со скандалом.

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