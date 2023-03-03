Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

Игрок «Спартака» Мартинс высказался о возвращении на поле после длительной травмы

Чемпионат.com

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра высказался по поводу своего возвращения на поле. Напомним, футболист долгое время был травмирован, а потом занимался своим восстановлением. Он вышел на поле в матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».

Игрок «Спартака» Мартинс высказался о возвращении на поле после длительной травмы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ощутил счастье от того, что снова могу заниматься любимым делом и помогать команде добиваться поставленных целей. Вроде бы неплохо получилось. Надеюсь, продолжу в

Не было ли опасений после такой длительной травмы? Нет, ведь на сборах тренерский штаб аккуратно, шаг за шагом подводил меня к возвращению в игру. Сейчас я чувствую себя хорошо. Работаю над тем, чтобы поскорее набрать оптимальную форму. Тут просто нужно время. Травма у меня была неприятная, при этом было решено обойтись без операции. В первое время процесс восстановления требовал особенно много терпения: просыпался утром и ощущал ту же боль, что была днем раньше. Но я старался не терять веры, и со временем улучшения стали заметнее, мог выполнять упражнения все увереннее. Спасибо всем, кто работал со мной эти месяцы и помогал сохранять позитив: врачам, тренерам «Спартака» и сборной Люксембурга, которые сообща следили за моим восстановлением. Отдельная благодарность нашему тренеру по физподготовке Фернандо», — приводит слова Кристофера Мартинса официальный сайт «Спартака».

Футбол,Кристофер Мартинс,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий