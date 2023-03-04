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1 час назад

Именитый тренер Капелло назвал Миранчука умным футболистом

Газета.Ruиещё 2

Экс-наставник национальной команды России Фабио Капелло высказался о хавбеке "Монако" Александре Головине. Его слова передает "Рб Спорт".

Именитый тренер Капелло высоко оценил хавбека "Монако"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Миранчук — умный футболист. Такому игроку, как Алексей, необходимо много играть. Он управляет действиями команды. Его футбольный ум должен постоянно работать и решать задачи на поле", — сказал Капелло.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую "Аталанту" из московского "Локомотива". Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в "Торино". Всего в текущем сезоне на счету Миранчука четыре гола и три результативных передачи в 18 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Миранчук номинирован на звание лучшего игрока итальянской Серии А в феврале.

Футбол,Сборная России,Фабио Капелло,Александр Головин,
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