Именитый тренер Капелло высоко оценил хавбека "Монако"

"Миранчук — умный футболист. Такому игроку, как Алексей, необходимо много играть. Он управляет действиями команды. Его футбольный ум должен постоянно работать и решать задачи на поле", — сказал Капелло.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую "Аталанту" из московского "Локомотива". Его контракт с клубом истекает летом 2024 года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом прошлого года он на правах аренды перешел в "Торино". Всего в текущем сезоне на счету Миранчука четыре гола и три результативных передачи в 18 матчах Серии А.