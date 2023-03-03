Головин объяснил, почему продлил контракт с «Монако»

«Перед начало текущего сезона я очень много работал каждый день. Больше, чем раньше, и это позволило мне получить больше энергии, чтобы я мог проводить матчи вместе и приносить больше пользы команде. Правда, что мы уже давно играем с Кайо Энрике. Так что мне очень легко понять, что он собирается делать, тем более что технически ему очень комфортно, он настоящий бразильский защитник.