Во Франции предъявили обвинения в изнасиловании футболисту ПСЖ Хакими

Французская прокуратура предъявила обвинения в изнасиловании защитнику сборной Марокко и французского футбольного клуба ПСЖ Ашрафу Хакими . Об этом в пятницу сообщило агентство AFP.

Ранее газета Le Parisien сообщила об обращении 24-летней девушки, обвинившей Хакими в изнасиловании. При этом потерпевшая отказалась подавать заявление на футболиста, но сотрудник полиции доложил руководству. Позднее делом заинтересовалась местная прокуратура.

Хакими 24 года, он является воспитанником испанского "Реала". На клубном уровне он выступал за основную команду "Реала", германскую "Боруссию" из Дортмунда, итальянский "Интер". В декабре вместе со сборной Марокко защитник занял четвертое место на чемпионате мира, уступив в матче за бронзу команде Хорватии (1:2).