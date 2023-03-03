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26 минут назад

Прокуратура Франции предъявила обвинения в изнасиловании футболисту ПСЖ Хакими

ТАСС

Французская прокуратура предъявила обвинения в изнасиловании защитнику сборной Марокко и французского футбольного клуба ПСЖ Ашрафу Хакими. Об этом в пятницу сообщило агентство AFP.

Во Франции предъявили обвинения в изнасиловании футболисту ПСЖ Хакими
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее газета Le Parisien сообщила об обращении 24-летней девушки, обвинившей Хакими в изнасиловании. При этом потерпевшая отказалась подавать заявление на футболиста, но сотрудник полиции доложил руководству. Позднее делом заинтересовалась местная прокуратура.

Хакими 24 года, он является воспитанником испанского "Реала". На клубном уровне он выступал за основную команду "Реала", германскую "Боруссию" из Дортмунда, итальянский "Интер". В декабре вместе со сборной Марокко защитник занял четвертое место на чемпионате мира, уступив в матче за бронзу команде Хорватии (1:2).

Футбол,Ашраф Хакими,Реал,
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