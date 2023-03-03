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2 часа назад

Французская прокуратура обвинила Хакими в изнасиловании. Игрок «ПСЖ» дал показания

Чемпионат.comиещё 4

Прокуратура французского города Нантера объявила обвинительное заключение в адрес марокканского защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими. Об этом сообщает L'Equipe.

Прокуратура Франции предъявила игроку "ПСЖ" Хакими обвинение в изнасиловании
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, 24-летний футболист уже дал показания, а суд предъявил ему обвинения и поместил под судебный контроль.

Напомним, ранее молодая девушка обвинила Хакими в изнасиловании в конце февраля этого года. Адвокат футболиста выступил с заявлением, назвав данную информацию ложной. «ПСЖ» поддержал своего марокканского защитника. Также стало известно, что супруга Хакими начала бракоразводный процесс с футболистом.

Хакими сыграл 31 матч за «ПСЖ» в текущем сезоне, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»

Футбол,Ашраф Хакими,
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