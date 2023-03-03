Прокуратура Франции предъявила игроку "ПСЖ" Хакими обвинение в изнасиловании

Прокуратура французского города Нантера объявила обвинительное заключение в адрес марокканского защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, 24-летний футболист уже дал показания, а суд предъявил ему обвинения и поместил под судебный контроль.

Напомним, ранее молодая девушка обвинила Хакими в изнасиловании в конце февраля этого года. Адвокат футболиста выступил с заявлением, назвав данную информацию ложной. «ПСЖ» поддержал своего марокканского защитника. Также стало известно, что супруга Хакими начала бракоразводный процесс с футболистом.