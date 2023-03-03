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4 часа назад

«Футболисты чувствуют вседозволенность» — бывшая девушка футболиста «Балтики» Гогричиани о домашнем насилии

Матч ТВиещё 1

Кристина Куддус, бывшая девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани, считает, что футболисты часто обвиняются в домашнем насилии из за чувства вседозволенности. В октябре прошлого года Куддус заявила, что поссорилась с форвардом из за того, что он «искал женщин» в приложении для знакомств. По словам девушки, после этого он ей угрожал, нанес несколько ударов и начал «выдавливать нос». Куддус перенесла операцию. УМВД по Калининградской области проводило проверку по факту заявления об обвинении в домашнем насилии в отношении Гогричиани. Однако позже девушка забрала заявление из полиции. — Думаю, что футболисты чувствуют вседозволенность. Дело не только в футболе, это происходит с женщинами и мужчинами из разных профессий. Многое зависит от клуба. Не весь футбол можно мести под одну гребенку и говорить о том, что все клубы и их администрация будут покрывать данные действия. В моей ситуации произошло так по личным причинам каким то, — сказала Куддус в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

«Футболисты чувствуют вседозволенность» — бывшая девушка футболиста «Балтики» Гогричиани о домашнем насилии
Фото: Матч ТВМатч ТВ
Футбол,
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