Стало известно, почему Промес мог ударить ножом двоюродного брата

Причиной конфликта между футболистом «Спартака» Квинси Промесом и его двоюродным братом Эсайасом, приведшего к поножовщине, могло стать украденное ожерелье, об этом стало известно в ходе заседания суда в пятницу.

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Как отмечает ad.nl, кузен Промеса получил травму колена после того, как форвард в ходе семейной вечеринки летом 2020 года ударил его ножом. Футболиста разозлило то, что двоюродный брат якобы украл ожерелье стоимостью три тысячи евро у его тети в 2016 году, а затем сорвал его с чьей то шеи.

Двоюродный брат Промеса сообщил о преступлении только через четыре месяца после инцидента с ножевым ранением. Он сказал, что сделал это только тогда, потому что планировалось решить вопрос внутри семьи.

Впоследствии прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство. Также 31 летнего игрока заподозрили в передаче 250 тысяч евро торговцу наркотиками, у которого украли 400 кг кокаина. Это дело рассматривается отдельно.

Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 годах, в 2021 м форвард вернулся в московский клуб. В текущем сезоне 31 летний нидерландец провел 25 матчей за «красно белых» во всех турнирах, забил 18 мячей.