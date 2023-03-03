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18 минут назад

Промес мог ударить ножом двоюродного брата из-за украденного ожерелья

Матч ТВ

Причиной конфликта между футболистом «Спартака» Квинси Промесом и его двоюродным братом Эсайасом, приведшего к поножовщине, могло стать украденное ожерелье, об этом стало известно в ходе заседания суда в пятницу.

Стало известно, почему Промес мог ударить ножом двоюродного брата
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как отмечает ad.nl, кузен Промеса получил травму колена после того, как форвард в ходе семейной вечеринки летом 2020 года ударил его ножом. Футболиста разозлило то, что двоюродный брат якобы украл ожерелье стоимостью три тысячи евро у его тети в 2016 году, а затем сорвал его с чьей то шеи.

Двоюродный брат Промеса сообщил о преступлении только через четыре месяца после инцидента с ножевым ранением. Он сказал, что сделал это только тогда, потому что планировалось решить вопрос внутри семьи.

Впоследствии прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство. Также 31 летнего игрока заподозрили в передаче 250 тысяч евро торговцу наркотиками, у которого украли 400 кг кокаина. Это дело рассматривается отдельно.

Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 годах, в 2021 м форвард вернулся в московский клуб. В текущем сезоне 31 летний нидерландец провел 25 матчей за «красно белых» во всех турнирах, забил 18 мячей.

«Спартак» в субботу примет екатеринбургский «Урал» в рамках 18 го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ). Прямую трансляцию встречи начиная с 13:55 мск смотрите на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Спартак,
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