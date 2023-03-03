Промесу отказали в получении российского гражданства

Министерство спорта Российской Федерации отказалось предоставлять гражданство нападающему «Спартака» Квинси Промесу. Ранее стало известно, что в ведомстве отказались оказывать содействие московскому клубу. Причина в том, что голландец является фигурантом уголовного дела у себя в стране. Он проходит обвиняемым в нападении на своего родственника
«В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспорта России принято решение отказать ФК «Спартак-Москва» в направлении ходатайства о предоставлении гражданства Российской Федерации Куинси Антону Промесу», — отмечено в заявлении Минспорта для «Матч ТВ».
Промес пропустил предсезонные сборы «Спартака». Предположительно, это связано с риском экстрадиции в Нидерланды.
Ранее российское гражданство получили бразильские футболисты «Зенита» — Малком и Клаудиньо.