Промесу отказали в получении российского гражданства

Министерство спорта Российской Федерации отказалось предоставлять гражданство нападающему «Спартака» Квинси Промесу. Ранее стало известно, что в ведомстве отказались оказывать содействие московскому клубу. Причина в том, что голландец является фигурантом уголовного дела у себя в стране. Он проходит обвиняемым в нападении на своего родственника