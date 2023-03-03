«Спартак» выступил с заявлением об уголовном преследовании Промеса

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала ситуацию с уголовным делом против нападающего красно-белых Квинси Промеса.

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«В ноябре 2022 года «Спартак» действительно подготовил ходатайство в Министерство спорта России с целью ускорить процесс получения Промесом российского гражданства. Этот запрос был связан с направлением материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении

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Отказ связан с тем, что Нидерландским судом продолжается рассмотрение уголовных дел, в которых фигурирует Квинси Промес. Одно из них сейчас практически завершено, а во втором наш футболист не является ни подозреваемым, ни тем более осуждённым.

Прокуратура Нидерландов хочет опросить Промеса в качестве свидетеля, однако настаивает на его личном участии. Законом предусмотрено предоставление гарантий, чтобы личное участие не было связано с ограничением свободы, однако по сей день таких гарантий стороне футболиста не предоставляют. Возможно, это связано с тем, что, будучи известным человеком в Нидерландах, Промес в настоящий момент живёт и работает в России — во всяком случае, такое впечатление складывается у юристов игрока.

Тем не менее мы рассчитываем, что дело разрешится благополучным для Квинси Промеса образом. Когда это произойдёт, мы вновь попросим Министерство спорта РФ рассмотреть наше обращение. «Спартак» считает, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, и, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации», — приводит заявление «Спартака» Sport24.

В середине января пресс-служба «Спартака» выпустила официальное заявление, в котором объявила, что Квинси Промес пропустит зимние сборы команды в ОАЭ и Турции. В итоге 31-летний футболист тренировался либо с дублем красно-белых, либо по личной программе, проведя всю зиму в Москве.