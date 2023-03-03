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25 минут назад

«Тебе насрать на семью». Сестра Промеса — футболисту, не явившемуся в суд в Нидерландах

Чемпионат.com

В Нидерландах проходит слушание по делу, фигурантом которого является нападающий московского «Спартака» Квинси Промес. Футболист обвиняется в нападении на двоюродного брата с ножом. Об этом сообщает издание AD.

Сестра обрушилась с критикой на не явившегося в суд игрока "Спартака"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сам игрок не присутствует на заседании. Слушание посетили только представители стороны обвинения, двоюродного брата Промеса, Исаи. Адвокат Исаи Иегуди Мошкович заявил, что его клиент страдает от посттравматического стресса.

«Промес жил мечтой многих мальчиков, пока не ударил ножом Исаю. Гордость предшествует падению, а падение продолжается», — сказал в суде Мошкович.

Выступила и сестра Исаи Шанис:

Промесу отказали в получении российского гражданства

«Тебе насрать на свою семью. Ты даже позволяешь себе обманывать своих родителей. Исая теперь не может нормально ходить и бегать, он даже не может завязать себе шнурки. Квинси, это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России».

Футбол,Спартак,
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