«Волга» хочет подать апелляцию на решение КДК РФС о штрафе за бросок банана в Вендела

Ульяновская «Волга» рассматривает возможность подачи апелляции на решение контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовать клуб за бросок банана с трибуны во время матча плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом».
Встреча состоялась 25 февраля в Ульяновске и завершилась победой гостей со счётом 3:0. В конце матча с трибуны был брошен банан в сторону бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.
3 марта КДК РФС объявил, что «Волга» за данный инцидент оштрафована на 500 тысяч рублей и наказана проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах.
«Есть решение КДК РФС, мы его получили, теперь будем думать дальше. Ещё обсуждаем вопрос подачи апелляции. Если человека в ближайшее время найдут, то нам будет проще подавать её. Ждём результаты поиска», – приводит слова генерального директора «Волги» Михаила Наволокина «РИА Новости Спорт».