«Волга» хочет подать апелляцию на решение КДК РФС о штрафе за бросок банана в Вендела

Ульяновская «Волга» рассматривает возможность подачи апелляции на решение контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовать клуб за бросок банана с трибуны во время матча плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом».

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Встреча состоялась 25 февраля в Ульяновске и завершилась победой гостей со счётом 3:0. В конце матча с трибуны был брошен банан в сторону бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.

3 марта КДК РФС объявил, что «Волга» за данный инцидент оштрафована на 500 тысяч рублей и наказана проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах.