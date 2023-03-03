КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Локо» по итогам ответного матча КР на 170 тыс. рублей

В рапорте была сделана запись, что футболисты «Локомотива» и «Спартака» не в полном составе прошли через микст-зону. «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей. Что касается «Спартака», то через микст-зону не прошёл только Квинси Промес, потому что участвовал в «Ёлке желаний». Поэтому санкций к «Спартаку» мы не применили», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.