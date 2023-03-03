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3 часа назад

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Локо» по итогам ответного матча КР на 170 тыс. рублей

Чемпионат.comиещё 2

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по ответному матчу 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Локомотив».

«На матче «Спартак» — «Локомотив» фанаты тоже скандировали ненормативную лексику. «Спартак» оштрафован на 70 тысяч рублей.

Игрок «Локомотива» в перерыве матча не участвовал во флеш-интервью, штраф — 50 тысяч рублей.

В рапорте была сделана запись, что футболисты «Локомотива» и «Спартака» не в полном составе прошли через микст-зону. «Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей. Что касается «Спартака», то через микст-зону не прошёл только Квинси Промес, потому что участвовал в «Ёлке желаний». Поэтому санкций к «Спартаку» мы не применили», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Первая встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0, ответная — 4:2. «Локомотив» опустился в нижнюю сетку Пути регионов Кубка России.

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