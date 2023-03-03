«Волгу» наказали за брошенный в игрока «Зенита» банан

Контрольно дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал «Волгу» за инцидент с брошенным в игрока «Зенита» Вендела бананом в матче Кубка страны. Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе ульяновского клуба Олег Савинов.

Фото: ФК "Волга" ФК "Волга"

«Да, действительно, КДК решил назначить штраф 500 тысяч рублей и один кубковый матч без зрителей условно», — рассказал он.

Он отметил, что у них остается возможность подать апелляцию, но команда подумает над необходимостью ее использования.

25 февраля «Зенит» на выезде одержал победу над «Волгой» со счетом 3:0 в матче четвертьфинала Кубка России. В конце встречи неизвестный фанат бросил банан в сторону бразильского хавбека петербуржцев. После этого футболист призвал бороться с расизмом.