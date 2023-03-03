Голландская прокуратура не нашла улик против Промеса

Нидерландская прокуратура пришла к выводу, что у неё нет достаточно доказательств для обвинения нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в покушении на убийство на своего двоюродного брата Исаю.

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Как сообщает нидерландское издание AD, несмотря на то, что Промес во время семейной ссоры якобы кричал, что намерен убить Исаю, его действия не квалифицируются как уголовное преступление. По словам прокурора, работающего над этим делом, Квинси не совершил ни одного действия с целью реализации угрозы.

В материалах дела говорится, что Промес ударил двоюродного брата ножом по ноге. Поэтому в прокуратуре считают достаточным количество улик, собранных для обвинения Промеса в насилии.