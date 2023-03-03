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27 минут назад

Голландская прокуратура не нашла улик, обличающих Промеса в покушении на убийство

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Нидерландская прокуратура пришла к выводу, что у неё нет достаточно доказательств для обвинения нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в покушении на убийство на своего двоюродного брата Исаю.

Голландская прокуратура не нашла улик против Промеса
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает нидерландское издание AD, несмотря на то, что Промес во время семейной ссоры якобы кричал, что намерен убить Исаю, его действия не квалифицируются как уголовное преступление. По словам прокурора, работающего над этим делом, Квинси не совершил ни одного действия с целью реализации угрозы.

В материалах дела говорится, что Промес ударил двоюродного брата ножом по ноге. Поэтому в прокуратуре считают достаточным количество улик, собранных для обвинения Промеса в насилии.

Сам Промес не присутствовал на сегодняшнем судебном заседании, так как прокуратура Нидерландов отказалась давать его гарантии неприкостновенности.

Футбол,Квинси Промес,Спартак,
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