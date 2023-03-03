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2 часа назад

Зрители освистали судей после оглашения оценок Софьи Титовой на финале юниорского Гран-при

Чемпионат.comиещё 6

Зрители, присутствующие на финале юниорского Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, остались недовольны оценками фигуристки Софьи Титовой, которая является ученицей двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

После оглашения оценок фигуристки зрители на трибунах закричали: «Позор судьям!» и «Мало!»

Накануне состоялись выступления девушек с короткой программой. По итогам короткой программы лидером стала Дарья Садкова, набравшая 72,61 балла. В тройку вошли Вероника Жилина (71,7) и Мария Гордеева (70,00). Завтра, 4 марта, в Санкт-Петербурге стартует финал Гран-при России по фигурному катанию.

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Футбол,Мария Гордеева,Дарья Садкова,Вероника Жилина,Евгений Плющенко,
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