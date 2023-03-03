Неймар не сыграет против «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ

Неймар не сыграет за «ПСЖ» против «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ. Об этом рассказал Гальтье
Неймар не сыграет за «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Об этом сообщил главный тренер парижан Кристоф Гальтье.
«В двух ближайших матчах [против «Нанта» и «Баварии»] Ней не сыграет. Наш блок будет компактнее и плотнее. Без Неймара у нас вместо двух полузащитников будет три полузащитника и два атакующих футболиста.
Не могу сказать, что отсутствие Неймара – это незначительное событие. Это очень серьезная потеря для нас», – сказал Гальтье.
Статистику 31-летнего нападающего, который получил травму в матче Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лиллем» (4:3), можно найти здесь.
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Неймар не сыграет за «ПСЖ» против «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ. Об этом рассказал Гальтье