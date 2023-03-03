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1 час назад

«Зенит» представил новую форму

Спорт день за днем

Футбольный клуб «Зенит» совместно с Wildberries представил новую форму, изготовленную испанским брендом Joma.

«Зенит» представил новую форму
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы сине-бело-голубых. Именно поэтому лицевую сторону футболки украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро», – пишет пресс-служба «Зенита».

Гостевой вариант, в светлых тонах, снабжен золотым воротом.

ФК "Зенит"

«Ведь последние несколько лет шеи игроков «Зенита» неизменно украшают медали только высшего достоинства», – говорится в заявлении клуба.

Все команды системы футбольного клуба «Зенит» будут выступать в новой форме от Wildberries на протяжении полутора сезонов — до конца кампании-2023/24.

Уже в ближайшем матче чемпионата России футболисты «Зенита» выйдут на поле в новой форме. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» против «Пари НН» 4 марта. Начало встречи – 16:30 мск.

Пресс-служба петербургского клуба отмечает, что любой желающий может приобрести форму с 4 марта во всех клубных магазинах, а также на официальном сайте «Зенита».

После 17 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 очками. Ближайший преследователь «Спартак» имеет в своем активе 36 очков.

Вчера, 2 марта, также стал известен соперник «Зенита» в Кубке России Пути регионов. Команда Сергея Семака сыграет против «Динамо» дома. Дата проведения матча уточняется.

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