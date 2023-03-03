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1 час назад

"Спартак" оштрафовали на 120 тыс. рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками

ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский "Спартак" на 120 тыс. рублей за скандирование его болельщиками оскорбительных выражений в адрес нападающего столичного "Локомотива" Артема Дзюбы в матчах Фонбет - Кубка России. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Спартак" оштрафовали за Дзюбу
Фото: ФК "Спартак"ФК "Спартак"

"Болельщики "Локомотива" скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 80 тыс. рублей. Условное закрытие сектора 3 Южной трибуны на один матч, испытательный срок - до 31 декабря 2023 года. "Спартак" оштрафован за скандирования болельщиков на 50 тыс. рублей", - сказал Григорьянц, комментируя решение комитета по итогам первой встречи.

"Спартак" 22 февраля на выезде (1:0) и 27 февраля дома (4:2) обыграл "Локомотив" в матчах 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России. Во время обеих встреч болельщики "Спартака" скандировали ненормативные выражения в адрес воспитанника красно-белых и новичка "Локомотива" Дзюбы.

"На матче в Тушине зрители также скандировали ненормативную лексику. В данном случае "Спартак" оштрафован на 70 тыс. рублей и предупрежден, что в случае повторения будут применены более строгие санкции", - добавил Григорьянц.

Также комитет вынес решение в отношении полузащитника грозненского "Ахмата" Лечи Садулаева по итогам матча первого этапа "пути регионов" против "Уфы" (2:1). "За оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать футболиста "Ахмата" Лечи Садулаева на два матча, один из которых - реальная санкция, один - условно. Штраф - 50 тыс. рублей. Испытательный срок - до 31 декабря 2023 года", - сказал глава комитета.

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