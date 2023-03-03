"Спартак" оштрафовали за Дзюбу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский "Спартак" на 120 тыс. рублей за скандирование его болельщиками оскорбительных выражений в адрес нападающего столичного "Локомотива" Артема Дзюбы в матчах Фонбет - Кубка России. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Фото: ФК "Спартак" ФК "Спартак"

"Болельщики "Локомотива" скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 80 тыс. рублей. Условное закрытие сектора 3 Южной трибуны на один матч, испытательный срок - до 31 декабря 2023 года. "Спартак" оштрафован за скандирования болельщиков на 50 тыс. рублей", - сказал Григорьянц, комментируя решение комитета по итогам первой встречи.

"Спартак" 22 февраля на выезде (1:0) и 27 февраля дома (4:2) обыграл "Локомотив" в матчах 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России. Во время обеих встреч болельщики "Спартака" скандировали ненормативные выражения в адрес воспитанника красно-белых и новичка "Локомотива" Дзюбы.

"На матче в Тушине зрители также скандировали ненормативную лексику. В данном случае "Спартак" оштрафован на 70 тыс. рублей и предупрежден, что в случае повторения будут применены более строгие санкции", - добавил Григорьянц.