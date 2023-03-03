Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Кристофер Мартинс рассказал об атмосфере в «Спартаке»

Чемпионат.com

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал об атмосфере в стане красно-белых и высказался о прошедших зимних сборах команды.

Кристофер Мартинс рассказал об атмосфере в «Спартаке»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Как мне опыт таких длительных сборов? Нам помогло, что тренерский штаб здорово все распланировал. Работа была тяжелая, но в нужные моменты команда получала возможность отвлечься и отдохнуть. Атмосфера в команде отличная, все это отмечают. Тренер знает, когда нужно покритиковать, а когда — улыбнуться и отнестись к игроку с пониманием и даже любовью. Кроме того, мы тренировались в хорошую погоду, а это всегда приятнее. Да и победы помогают. На сборах мы только выигрывали, продолжили в Кубке России. Теперь на очереди чемпионат. Надеюсь, по итогам второй части сезона мы сможем гордиться собой», — приводит слова Кристофера Мартинса официальный сайт «Спартака».

Футбол,Кристофер Мартинс,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий