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25 минут назад

32-летний Люк де Йонг завершил выступления за сборную Нидерландов

Чемпионат.comиещё 2

Форвард ПСВ и сборной Нидерландов Люк де Йонг объявил о завершении выступлений в национальной команде.

32-летний Люк де Йонг завершил выступления за сборную Нидерландов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я всегда считал честью выступление за сборную Нидерландов. Но я чувствую, что сейчас пришло наиболее подходящее время принять решение о прекращении выступлений за национальную команду, потому что в марте начинается квалификация к следующему чемпионату Европы. В ближайшие годы я хочу полностью сосредоточиться на игре за ПСВ», — приводит слова де Йонга NL Times.

32-летний футболист играл за «оранжевых» с 2011 года. Он принял участие в 39 встречах и стал автором восьми голов.

До возвращения в ПСВ Люк де Йонг выступал за «Барселону». За каталонцев он провёл 21 игру и забил шесть мячей.

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