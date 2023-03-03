Фанаты «Спартака» продолжат бойкот матчей РПЛ из-за Fan ID

Объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением о продолжении бойкота матчей чемпионата Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и Кубка России из-за внедрения системы Fan ID.

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«Наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остаётся в силе!» – говорится в заявлении объединения.

Во «Фратрии» отметили, что бойкот будет действовать до полной отмены закона о Fan ID. В опубликованном заявлении подчеркивается, что система идентификации болельщиков уничтожает суть фанатизма и его эмоции.

Система идентификации болельщиков была введена в РПЛ с начала сезона-2022/2023. Под действие Fan ID попали пять стадионов. Со второй части чемпионата России система идентификации станет обязательной для арен всех клубов РПЛ.