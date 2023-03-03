Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Фанаты «Спартака» продолжат бойкот матчей РПЛ из-за Fan ID

Betassistиещё 1

Объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением о продолжении бойкота матчей чемпионата Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и Кубка России из-за внедрения системы Fan ID.

Фанаты «Спартака» продолжат бойкот матчей РПЛ из-за Fan ID
Фото: Championat.comChampionat.com

«Наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остаётся в силе!» – говорится в заявлении объединения.

Во «Фратрии» отметили, что бойкот будет действовать до полной отмены закона о Fan ID. В опубликованном заявлении подчеркивается, что система идентификации болельщиков уничтожает суть фанатизма и его эмоции.

Система идентификации болельщиков была введена в РПЛ с начала сезона-2022/2023. Под действие Fan ID попали пять стадионов. Со второй части чемпионата России система идентификации станет обязательной для арен всех клубов РПЛ.

Сообщества активных болельщиков большинства российских команд объявили о бойкоте матчей до полной отмены закона о Fan ID.

Футбол,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий