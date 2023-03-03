Дибала — о «Ювентусе»: у них последний шанс выплатить долг, иначе в дело вступит адвокат

«Я не помню, когда «Ювентус» в последний раз мне заплатил, но прекрасно знаю, что клуб до сих пор должен мне денег. У «Ювентуса» есть последний шанс заплатить эти € 3 млн. В противном случае мой адвокат направит запрос в пись