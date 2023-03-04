В CAS прокомментировали решение по иску «Зенита» к РФС

Спортивный арбитражный суд (CAS) на запрос «Матч ТВ» сообщил, что не удовлетворил апелляцию петербургского «Зенита» на решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать трех игроков команды в домашнем матче Кубка России против московского «Спартака».

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27 ноября 2022 года «Зенит» в серии пенальти обыграл «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти). По завершении основного времени на поле началась массовая потасовка между игроками команды. Главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил игроков «Зенита» Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. У «Спартака» красные карточки получили Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.

— Судья, рассматривавший дело CAS 2023/A/9413 ФК «Зенит» против Российского футбольного союза, вынес свое решение сторонам дела. Апелляционная жалоба, поданная АО «ФК «Зенит» 01.02.2023 на решение Апелляционной комиссии РФС от 26.12.2022 № 25/2022 (Оспариваемое решение), отклонена, а оспариваемое решение оставлено в силе, — сообщил CAS «Матч ТВ».