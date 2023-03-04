Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова нанесла символический удар по мячу перед матчем «Спартак» — «Урал» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходит сегодня, 4 марта. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.
Отметим, что для «Спартака» эта встреча стала первой домашней игрой, для посещения которой требуется персонифицированная карта болельщика.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 36 очков после 17 матчей. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.