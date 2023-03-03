ФИФА раскритиковали за назначение Адрианы Лимы послом женского ЧМ

«Когда девушка играет в футбол, мир видит ее по-другому. Вместо того, чтобы хвалить ее за красоту или красивое платье, ее хвалят за ее спасения и удары по воротам. В год чемпионата мира это сообщение должно быть услышано громко и ясно во всем мире. Участие супермодели в этом действительно сбивает с толку», — приводит слова экс-футболистки сборной Австралии Мойи Додд AS.