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37 минут назад

ФИФА подверглась критике за назначение модели Адрианы Лимы послом женского чемпионата мира

Чемпионат.com

На днях ФИФА приняла решение назначить бразильскую супермодель Адриану Лиму послом женского чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа 2023 года. Однако с этим решением согласились не все.

ФИФА раскритиковали за назначение Адрианы Лимы послом женского ЧМ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Когда девушка играет в футбол, мир видит ее по-другому. Вместо того, чтобы хвалить ее за красоту или красивое платье, ее хвалят за ее спасения и удары по воротам. В год чемпионата мира это сообщение должно быть услышано громко и ясно во всем мире. Участие супермодели в этом действительно сбивает с толку», — приводит слова экс-футболистки сборной Австралии Мойи Додд AS.

«То, что ФИФА выбрала госпожу Лиму в качестве глобального посла показывает, насколько ФИФА далека от футбольных фанатов и как мало она изменилась», — сказала Бенита Мерсиадес, участвовавшая в выдвижении заявки Австралии на проведение ЧМ.

«Криштиану Роналду — главное лицо мужского ЧМ-2030. Зачем нам супермодель, если мы можем выбрать Меган Рапино, Сэм Керр или кого-то ещё, известного в женском футболе, который мы пытаемся продвигать?» — так отреагировала Джин Дорманн — президент организации Women Sport Australia.

Футбол,Криштиану Роналду,
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