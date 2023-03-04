Матчами с участием "Спартака" и "Зенита" в субботу продолжится 18-й тур РПЛ

Программа 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Спартак" - "Урал" (начало в 14:00 мск), "Зенит" - "Пари Нижний Новгород" (16:30 мск), "Ахмат" - "Оренбург" (16:30 мск) и "Ростов" - "Локомотив" (19:30 мск).

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В первом матче дня московский "Спартак" примет екатеринбургский "Урал", встреча пройдет на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 14:00 мск. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах. Екатеринбургская команда с 21 очком располагается на десятой позиции. Игра команд в первой половине чемпионата завершилась победой "Спартака" со счетом 2:0.

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22 и 27 февраля "Спартак" и "Урал" проводили матчи 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, по итогам которых прошли в следующую стадию. Красно-белые дважды победили московский "Локомотив" (1:0, 4:2), "Урал" по сумме двух матчей оказался сильнее "Ростова", победив дома (2:1) и сыграв вничью на выезде (1:1). 2 марта прошла жеребьевка 1/2 финала "плей-офф пути РПЛ", "Спартак" и "Урал" сыграют между собой.

"Урал" подходит к игре с серией из 13 матчей без поражений во всех турнирах (10 побед, 3 ничьих). В последний раз екатеринбургская команда потерпела поражение 17 сентября, когда на своем поле проиграла грозненскому "Ахмату" (1:2). "Спартак" имеет серию из 8 матчей без поражений в чемпионате России, последний раз красно-белые проиграли в РПЛ "Ростову" (2:4) 11 сентября.

Также в субботу "Ахмат" дома сыграет с "Оренбургом", встреча начнется в 16:30 мск. Грозненская команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Оренбург" с 25 очками располагается на седьмой позиции. Игра первой части чемпионата завершилась победой оренбуржцев со счетом 2:1. Также команды встречались на групповой стадии кубка страны, обменявшись домашними победами.

"Локомотив" стартует в РПЛ с Дзюбой

Еще в одной субботней игре "Зенит" примет "Пари Нижний Новгород", встреча начнется в 16:30 мск. Петербуржцы с 42 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ, "Пари НН" с 19 очками располагается на 12-й позиции. Встреча команд в первом круге завершилась победой "Зенита" со счетом 3:0.

В последнем матче дня "Локомотив" на выезде сыграет с "Ростовом", встреча начнется в 19:30 мск. "Ростов" продолжает борьбу за пьедестал, команда Валерия Карпина с 35 очками располагается на третьей позиции. "Локомотив" провалил первую часть чемпионата и с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. В первом круге команды сыграли вничью со счетом 2:2.