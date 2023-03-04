Украинская ассоциация футбола возмутилась из-за формы "Зенита"

Украинская ассоциация футбола (УАФ) раскритиковала компанию Joma за то, что петербургский "Зенит использовал логотип компании на своей форме. заявление опубликовано на официальном сайте УАФ.

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"Сегодня стало известно о презентации российским клубом "Зенит" новой формы бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины. В этой связи "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации", — говорится в заявлении.

Команда с берегов Невы проведет встречу в новой форме в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Пари Нижний Новгород". В турнирной таблице РПЛ лидирует петербургский "Зенит", набрав 42 очка. "Спартак" занимает второе место, имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку "Ростов", набрав 35 очков. ЦСКА делит четвертое место с московским "Динамо". Команды набрали по 29 очков.