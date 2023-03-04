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31 минуту назад

Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы "Зенита"

Газета.Ru

Украинская ассоциация футбола (УАФ) раскритиковала компанию Joma за то, что петербургский "Зенит использовал логотип компании на своей форме. заявление опубликовано на официальном сайте УАФ.

Украинская ассоциация футбола возмутилась из-за формы "Зенита"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня стало известно о презентации российским клубом "Зенит" новой формы бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины. В этой связи "УАФ Маркетинг" направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации", — говорится в заявлении.

Команда с берегов Невы проведет встречу в новой форме в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Пари Нижний Новгород". В турнирной таблице РПЛ лидирует петербургский "Зенит", набрав 42 очка. "Спартак" занимает второе место, имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку "Ростов", набрав 35 очков. ЦСКА делит четвертое место с московским "Динамо". Команды набрали по 29 очков.

Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что организация не удовлетворила апелляцию "Зенита" на решение КДК РФС дисквалифицировать трех футболистов петербургской команды в матче против "Спартака" в матче Кубка России.

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