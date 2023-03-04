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28 минут назад

Стало известно об отказе Месси от первого предложения ПСЖ

Lenta.ruиещё 7

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отклонил первое предложение клуба о новом контракте. Об этом сообщает Sportskeeda.

Месси отказался от предложения ПСЖ о новом контракте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, неделю назад парижская команда направила нападающему соглашение, однако Месси отказался подписать его. Уточняется, что аргентинцу предложили зарплату ниже той, что предусмотрена его действующим контрактом, и это не устроило футболиста.

26 февраля стало известно о планах руководства ПСЖ сократить на 30 процентов зарплатный фонд летом 2023 года. Это приведет к тому, что парижане могут прекратить сотрудничество как минимум с одним из лидеров команды — французом Килианом Мбаппе, бразильцем Неймаром или Месси. Снижение затрат объясняется мировым соглашением с Союзом европейских футбольных ассоциаций по финансовому фейр-плей.

Месси пополнил состав ПСЖ в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Футбол,Лионель Месси,УЕФА,
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